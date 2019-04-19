Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, önemli geçiş güzergahlarından birisi olan D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor. Yoğun sisin de yaşandığı bölgede sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi de yer yer 20 metreye kadar düştü. Bölgede bulunan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken, sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.