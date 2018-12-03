Bolu Dağı'nda kış tedbirleri

İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde kış aylarında alınacak tedbirlerle ilgili Bolu Dağı Polis Evi'nde toplantı yapıldı.

Bolu Dağı Polis Evi'nde ‘2018-2019 Kış Tedbirleri Koordinasyon' toplantısı yapıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda iki ilin kış boyunca koordineli bir şekilde çalışması, Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin kapanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıya Bolu ve Düzce Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri, karayolları ile diğer kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yolların kapanmaması için gayret göstereceklerini belirterek, sürücüleri de kar lastiği takmadan Bolu Dağı geçişini kullanmamaları yönünde uyardı. Ümit, “Normal şartlarda Bolu Dağı geçidi ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi herzaman problemli olarak bilinen bir geçiş güzergahı. Aynı zamanda son derece önemli bir güzergah. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan kapanması halinde hem ekonomik hem sosyal bir takım sıkıntılara yol açabilecek ciddiyetli bir yol. Bizler kamu görevlileri olarak yolun sürekli açık tutulması için vatandaşlarımızın güvenlikli ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri için tüm tedbirleri almak için gayret edeceğiz. Ama sürücülerimizin de özellikle kar lastiği takmadan buraya girmemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Toplu taşıma araçları dışında özel araçlarda da kar lastiği kullanılmasına dikkat çeken Vali Ümit, “Kar lastikleri konusunda toplu taşıma araçları zorunlu ancak özel araçlarda zorunluluk yok. hangi araçta var, hangi araçta yok bilemiyoruz ama eğer Bolu Dağı geçişini kullanacaksa sürücüler mutlaka kar lastiğini takmalarını tavsiye ediyoruz. Direksiyonda navigasyon takibi, telefonla görüşme ve benzeri eylemlere girmemek lazım. Mutlaka kemerlerin kullanılması lazım. Hele hele kış şartlarına uygun olmayan araçlarla kesinlikle çıkmamak lazım. Çünkü en küçük bir kazaya karıştıklarında sadece kendilerinin değil, aynı zamanda yüzlerce aracı ve binlerce vatandaşımızı da bilincinde olmaları lazım. Ve buna göre hem araçlarını sağlam bir şekilde hazırlamaları hem de kendileri dinlenmiş vaziyette yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ise Bolu ve Düzce illerimizin tam ortasında Bolu Dağı'nda kışın ulaşımda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle yollar kapandığı zaman sol şeridin açık tutulması gerekiyor. Sol şerit açık tutulmadığı zaman, müdahale etme gereği duyan araçlarımız müdahalede bulunamadığı için yolun trafiği kalması uzun saatler devam edebiliyor. Geçen yıl buna uyuldu ve araçlarımız müdahale ettiler. Böyle bir durum olması durumunda Sakarya ilimizden başlamak suretiyle trafik yoğunluğunu azaltıyoruz. Beklemeleri Kaynaşlı'da değil Düzce, Hendek, Sakarya'da yaptırmak suretiyle buradaki sıkışıklığı azaltmak için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.