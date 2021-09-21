Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan tır, beton bariyerde asılı kaldı

Bolu'da, yoğun sisin etkili olduğu D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kontrolden çıkan tır, refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Lütfi Mercimek idaresindeki 31 AAZ 75 tır, görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken yaklaşık 1 metrelik beton bariyerin üzerine çıkan tır asılı şekilde kaldı.

Kaza yapan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.