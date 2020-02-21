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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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