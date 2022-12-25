Bolu Dağı'nda sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı

TEM Otoyolu'nun ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde sağanak yağış ve sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

TEM Otoyolu'nun ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü. Güzergahta sis sebebiyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dörtlü flaşörlerini yakarak ve hızını düşürerek ilerleyebiliyor. Trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazlarda bulunuyor.