Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda etkili olan karla karışık yağmur ve sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Öte yandan, gece saatlerinde bölgede etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.