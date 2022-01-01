Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve sis D100 Karayolu Bolu Dağı'nda etkili oluyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.