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Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Dağı tırmanamayan bir tır sürücüsü zor anlar yaşadı. Tır sürücüsünün yardımına trafik polisleri koştu.


Yoğun kar yağışı devam ederken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücülere uyarılarda bulunuyor.

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