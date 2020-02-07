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Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor

Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.


Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman ulaşımı aksattı. Bolu yönünden gelerek İstanbul istikametine giden tırların geçişine izin verilmiyor. D-100 kara yolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurulan tırlar geri gönderiliyor.


Diğer taraftan Ankara istikametinde ise, Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçlar tekrar salınıyor.


Tırların yanı sıra, kar şartlarına elverişsiz olan araçların sürücüleri de Bolu Dağı'nı kullanmamaları konusunda uyarılıyor. Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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