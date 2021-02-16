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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken, sürücüler güzergahta güçlükle ilerliyor.

Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken, sürücüler güzergahta güçlükle ilerliyor.


Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının kısa sürede yeşil alanlarda yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.


Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri ve ışıklı levhalarla, sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

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