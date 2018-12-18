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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Bolu’da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı kesiminde kar yağışı Perşembe günü bekleniyor.

Bolu'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı kesiminde kar yağışı Perşembe günü bekleniyor.


Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.


Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Çarşamba günü yağmurun etkili olacağı Bolu'da, kar yağışının Perşembe günü beklendiğini belirtti.

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