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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis ve yağmur etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden yağmur ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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