Bolu korona virüs salgınına karşı ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla düşük riskli iller arasına girdi.

Bolu'da korona virüs salgınına karşı yapılan aşı çalışmalarında salgın hastalığa karşı ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte Bolu düşük riskli iller arasına girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bolu düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi” dedi.