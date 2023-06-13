Bolu düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

Bolu'da polis ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde yabancı uyruklu vatandaşlar tek tek kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Caddesi üzerine düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde yabancı uyruklu vatandaşların tek tek kontrol edildi. Asayiş ekipleri yoldan geçen vatandaşları denetlerken, trafik polisleri ise araçları durdurarak denetimlerini sürdürdü. Çevik Kuvvet ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

Denetimler çerçevesinde 1 saat içerisinde yaklaşık 50 vatandaş denetlendi.