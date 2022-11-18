Bolu Fen Lisesi tadilat çalışmaları durduruldu

Bolu Fen Lisesi tadilat, yenileme çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bakanlığı, Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı'nın kararı ile durduruldu.

Borazanlar Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan Bolu Fen Lisesi'nde Haziran 2022 tarihinden itibaren devam eden tadilat ve yenileme işi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bakanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı'nın 15.11.2022 tarihli kararı ile durdurularak mühürlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı durdurma kararını inşaat alalına asılan duyuruyla bildirdi. Asılan notta, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bakanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı'nın 15.11.2022 tarihli durdurma kararı ile bu inşaat işi mühürlenmiştir. İnşaat alanına girmek tehlikeli ve yasaktır'' ifadelerine yer verildi.