Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Ümit'e ziyaret

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Faruk Çidem, Muharrem Demirel, Umut Dura, Mutlu Yuca, Ali Oflaz, Mert Minisker, Haktan Yamantürk ve Semih Başar, son yayımlanan kararname ile Bolu Valisi olarak atanan Ahmet Ümit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette BGC Başkanı Bülent Velioğlu, Bolu medyası hakkında Vali Ümit'e bilgiler vererek, “Bolu medyası önemli ve güçlü bir yerel medyadır. Yayınlarımızda devlet ve millet hassasiyetine öncelik ve önem vermek temel şiarımızdır. Bolu menfaatine olan her şeyde bizler de varız. Devlet millet menfaatine olan her konuda Sayın Valimizin yanındayız” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ziyaretleri dolayısıyla BGC Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederken, “Gazeteciler demokratik yönetimlerin olmazsa olmaz şartlarındandır. Bolu'nun ve Bolulu hemşehrilerimin geleceği için el birliği yapmalıyız. Hizmet yolunda her kesimle olduğu gibi özellikle gazeteci dostlarımızla da kader birliği yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.