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Bolu Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü

Bolu’da, yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan önemli turizm merkezi Kartalkaya’ya yağdı.

Bolu'da, yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan önemli turizm merkezi Kartalkaya'ya yağdı.


Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı.


Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya'da başlayan yağmurla birlikte karlar eridi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece ve yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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