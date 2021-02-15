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Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.


Bolu'da 4 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent merkezinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 25 santimetreyi bulduğu şehirde sürücüler karla kaplanan caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Bolu Belediyesine bağlı temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kar küreme araçlarıyla işlek caddelerin açıldığı şehir merkezinde kar yağışının gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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