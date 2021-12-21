Bolu kent merkezi beyazlara büründü

Bolu'da gece saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Etkisini artırarak devam eden yağışla kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaklaşık 1 haftadır yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde kent merkezinde de başladı. Gece boyunca aralıksız olarak devam eden ve sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreyi bulduğu kentte, evlerinden çıkan vatandaşlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.