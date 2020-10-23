İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu kent merkezi sisle kaplandı

Bolu’da kent merkezi ve D-100 karayolu sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı.

Bolu'da kent merkezi ve D-100 karayolu sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. Sisle kaplanan kentin simgesi Köroğlu heykeli ve kent merkezinin havadan görüntülendi.


Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle D-100 karayolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerleyebildi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor. Yaşanan yoğun sis nedeniyle kent merkezi de sisle kaplandı. Kentin simgesi olan Köroğlu Heykeli ve sisler içindeki kentin havadan görüntüsü muhteşem manzarayı ortaya serdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.