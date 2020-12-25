İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.


Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkili olduğu D-100 Karayolu Paşaköy, Dağkent ve Yumrukaya mevki'ilerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu'nda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.


Kentin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Bazı bölgelerde sis denizini andıran görüntüler de ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.