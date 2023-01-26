Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde geçici işçi alımı kura çekimleri yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde engelli, eski hükümlü ve Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) daimî işçi ile aşçı ve işletme elektronik bakımcı geçici işçi alımı kura çekimleri yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerine 8 adet engelli işçi, 5 adet eski hükümlü ve Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) statüsünde işçi olmak üzere toplamda 13 adet daimî işçi ile 4 adet Aşçı, 3 adet işletme elektronik bakımcısı olmak üzere toplamda 7 adet geçici işçi alımı kura çekimi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Talep edilen iş gücü sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday için noter huzurunda yapılan kura çekimi sonunda Bolu ve Düzce illeri için 80 asil ve 80 yedek aday olmak üzere toplam 160 kişi belirlendi.

Noter huzurunda çekilen kura sonuçlarının 27 Ocak tarihine kadar Bolu Orman Bölge Müdürlüğü (https://boluobm.ogm.gov.tr) web sitesinde ilan edileceği, noter kurasından çıkan asil ve yedek adayların Bolu Orman Bölge Müdürlüğü web sitesinde duyurulacak olan tarih aralığında evrak teslimi yapmaları gerektiği ifade edildi.