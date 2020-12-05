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Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü

Bolu’da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen caddeler havadan görüntülendi.

Bolu'da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen caddeler havadan görüntülendi.


Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat itibariyle kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.


Kentin en işlek yerlerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yasakların başlamasıyla birlikte boş kalması havadan görüntülendi.

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