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Bolu TEM Otoyolunda 2 kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda 2 kamyonun karıştığı trafik kazasında yolcu kısmı hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda 2 kamyonun karıştığı trafik kazasında yolcu kısmı hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.


Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Satılmış idaresindeki 34 VJG 07 plakalı kamyon, önünde seyreden Tufan Karakulah yönetimindeki 06 BY 982 plakalı kamyona hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Olgun Satılmış yaralandı.


Satılmış'ın yaralı halde kamyonda sıkıştığını gören Karakulah'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu Olgun Satılmış sıkıştığı yerden kurtarıldı. Satılmış, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Satılmış'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kamyonların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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