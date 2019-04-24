Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil Aslanoğlu idaresindeki 38 AR 510 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Mahmut Özbay yönetimindeki 63 BD 324 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Aslanoğlu'nun kullandığı tırın çekicisi devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü Halil Aslanoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Aslanoğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Mahmut Özbay, kendi şeridinde yavaş hızda gittiğini ve Aslanoğlu'nun hızlı bir şekilde kendisine çarptığını söyledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Uzun araç kuyruklarının olduğu otoyolda, kazaya karışan tırların çekilmesi çalışmaları devam ediyor.