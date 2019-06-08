Bolu TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Tatilin son gününe kalmak istemeyerek günler öncesinden yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde yoğun ancak akıcı trafiğe neden oluyor.

Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın devam etmesi bekleniyor.