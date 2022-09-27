Bolu TEM'de iki tır çarpıştı, araçta sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir A. idaresindeki 34 DK 1435 plakalı tır, önünde ilerleyen Erdal A. yönetimindeki 29 AC 773 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, tır sürücüsü Abdülkadir A. sıkıştığı araçta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir A., tedavisi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.