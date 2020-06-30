Bolu TEM'de tır önündeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen kamyona çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fahrettin Kalyoncu yönetimindeki Mercedes marka 41 FB 452 plakalı tır, önünde ilerleyen Hüseyin Uzun idaresindeki Mercedes marka 31 E 3790 plakalı kavun yüklü kamyona çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, tırın sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sürücü Fahrettin Kalyoncu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul yönü, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.