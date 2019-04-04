Bolu TSO'da dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat eğitimi yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin e-ticaret ve e-ihracat konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gerçekleştirecek. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, günümüz iletişim dünyası içinde her alanda olduğu gibi satın alma yöntem ve süreçlerinde de ciddi bir dijital dönüşüm yaşandığını, işletmeler açısından e-ticaretin öneminin giderek arttığı ifade etti. Ateş, bu noktadan hareketle Oda üyelerine e-ticaret ve e-ihracat kanallarında daha fazla bilgi ve pratik kazandırmaya yönelik çalışmaları öncelikler arasına aldıklarını söyledi.

Ticaretteki bu dijital dönüşüm kapsamında, üyelerine yönelik e-ticaret alanındaki eğitimlere hız kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Ateş, bu doğrultuda 5 Nisan 2019 Cuma günü Ticaret ve Sanayi Odası'nda “Dijital Dönüşüm/E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi” gerçekleştirileceğini belirterek tüm Oda üyelerini ücretsiz eğitime katılmaya davet etti.

5 Nisan 2019 Cuma günü 09.30'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda başlayacak ve gün boyu devam edecek olan “Dijital Dönüşüm/E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi” TOBB E-Ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve E-Ticaret Merkezi A.Ş. CEO'su Merter Özdemir, E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, 3Gen Teknoloji CEO'su Engin Özgen, İdeasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş ve Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında katılımcılara dijital iş yapış biçimleri ve e-ticaret ekosistemi, sektör, kategori ve ürünlere göre ulusal ve uluslararası satış platformları seçimi, e-ticarette temalar, fotoğraf ve görsel optimizasyon, e-ticaret ödeme yöntemleri, kargo ve lojistik, pazarlama ve dijital reklam yönetimi, sosyal medya pazarlama ve içerik yönetimi, ulusal ve uluslararası pazaryerlerinde satış, e-ihracat/e-ticaret saha operasyonu, depo ve iptal/iade yönetimi gibi başlıklarda bilgiler verilecek.

Söz konusu ücretsiz eğitime katılmak isteyenler, (dijitalyolculuk.com/bolu) adresi üzerinden online olarak veya Oda Genel Sekreterliği ile iletişime geçerek kayıtlarını yaptırabilecek.