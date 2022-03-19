İhlas Haber Ajansı

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Bolu Tüneli'nde kaza, çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi.

Çok sayıda araç kazaya karışırken, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.


Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine Haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kaya karışırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

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