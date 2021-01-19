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Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 32 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 32 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.


Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 32 dereceyle Bolu olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak kaydedildi. Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise, sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer alırken, Dörtdivan ilçesi eksi 28,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

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