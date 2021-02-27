Bolu vaka artışının en fazla olduğu 5 il arasına girdi

Kentte artan vaka sayılarıyla ilgili yeni kararlar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası uygulamaya konulacak.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında il gelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara yönelik cezaların uygulandığı kentte tüm önlemlere rağmen korona virüs vakalarında artış meydana geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak yayınladığı korona virüs haritasına göre, Bolu'da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklandı. Şehir dışından gelenler ve ev ziyaretlerinin artmasıyla yükselen vaka sayıları sonrasında Bolu korona virüsün en fazla olduğu 5 il arasına girdi. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları 1 haftada yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu.

Bolu Valiliğince de kentte yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar çerçevesinde, ilimizin içerisinde bulunduğu ilan edilecek risk grubu seviyesine dair belirlenecek kurallara göre Hıfzıssıhha Kurulumuzca gerekli kararlar alınıp uygulamaya konulacaktır” denildi.