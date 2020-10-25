Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten yangın açıklaması:

Bolu'da alevlere teslim olan Kuzfındık köyünde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi” dedi.

Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevresindeki evlere sıçrayarak kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında ekiplerden bilgiler alan Vali Ümit, daha sonra açıklamalarda bulundu.

“Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı”

Yangında can kaybının olmadığını söyleyen Ümit, “Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak." dedi.