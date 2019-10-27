Bolu Valisi Ümit, üniversitelilerin ulaşım sorununa el attı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Serkan Atalay ile görüşerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye ulaşımlarının rahat bir şekilde sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Bolu'da, özellikle kış aylarında üniversite öğrencilerinin duraklarda oluşan uzun kuyruklarda beklemesi ve bu yüzden sağlık sorunları yaşamadı nedeniyle, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Serkan Atalay biraraya geldi. Otobüs sayılarının ve seferlerinin artırılmasının konuşulduğu görüşmede, Vali Ümit, “Her yıl en az 7 bin öğrenci üniversitemize yeni kayıt yaptırıyor ve bir o kadar öğrenci de aynı zamanda mezun olup gidiyor. Bu öğrencilerimiz bizlere ailelerinden emanet. Öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi nakliye, ulaşım. Öğrencilerimiz üniversiteye giderken veya dersten çıktıktan sonra balık istifi gibi toplu taşıma taşıtlarına biniyorlar ve ayakta gidip geliyorlar. Öğrencilerimizin toplu taşıma taşıtlarında sıkışmadan rahat bir şekilde üniversitelerine gidip gelmeleri için seferleri çoğaltalım ve çocuklarımızın Bolumuzdan memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlayalım” dedi.

Gerekli planlamanın yapılmasını isteyen Vali Ümit, “Üniversiteye öğrencilerimizin ulaşımını sağlayan toplu taşıma taşıtlarının beklemeden sürekli öğrencilerimizi üniversiteye taşımalarını istiyoruz. Kış mevsimi yaklaşıyor ve çocuklarımızın karda, soğukta duraklarda sırada beklememeleri gerekiyor. Bu konu benim için çok önemli. Geçen sene yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerinizi almanızı ve bu doğrultuda planlamalarınızı yapmanızı özellikle sizden istirham ediyorum” şeklinde konuştu.