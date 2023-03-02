İhlas Haber Ajansı

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Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bolu ve Düzce’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Bolu ve Düzce'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek için Bolu ve Düzce'de çalışma başlattı. Ekipler tarafından Bolu şehir merkezinde ve Düzce'de toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen U.E ve T.B.H ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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