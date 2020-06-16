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Bolu yaylalarındaki kaçak bahçe ve çitler yıkıldı

Bolu’da yaylalardaki meraların para karşılığında satıldığı şikayeti başlatılan inceleme sonrasında, bahçelerin çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı.

Bolu'da yaylalardaki meraların para karşılığında satıldığı şikayeti başlatılan inceleme sonrasında, bahçelerin çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı. Arazileri çeviren köylüler çitlerinin yıkımını engellemek için ise yol kapattı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların para karşılığında satıldığı ve etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayeti üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri şikayetin yapıldığı Karamanlı yaylasına gitti. Ekiplerin yaylada yıkım yapacağını öğrenen yüzlerce köylü yaylanın girişinde yolu kapattı. Uzun süre jandarma ve valilik ekipleriyle yaylada yıkım yapılmaması konusunda tartışan vatandaşlar, ekiplerin kararlı tutumu karşısında yolu açmak zorunda kaldı.


Yaylada kaçak olarak bahçelerin etrafına çevrilen çitler kepçeyle tek tek yıkıldı. Bahçesinde ürünleri bulunan köylülere ise, hasatın ardından çitleri kendileri yıkmaları için süre verildi. Yıkımın gün boyunca Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Karamanlı, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

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