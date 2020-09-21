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Bolu'da, 1 haftada karantinadan kaçan 11 kişi yakalandı

Bolu’da, jandarma ve polis ekiplerinin kent merkezi ile milli ve tabiat parklarında yaptıkları denetimlerde karantina kurallarına uymayan 11 kişi yakalandı.

Bolu'da, jandarma ve polis ekiplerinin kent merkezi ile milli ve tabiat parklarında yaptıkları denetimlerde karantina kurallarına uymayan 11 kişi yakalandı.


Bolu'da, kent merkezi, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda polis ve jandarma ekiplerinin korona virüsle mücadele kapsamında HES kodu uygulaması devam ediyor. Tabiat ve milli park girişlerinde uygulama yapan ekipler, zorunlu olan HES kodu uygulaması bulunmayan vatandaşların parklara girişine izin vermiyor.


Yapılan uygulamalarda, son 1 hafta içerisinde karantinada olması gerekirken dışarıda gezen yada tatil yapan 11 kişi ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, karantina sürelerini tamamlamaları için Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise öğrenci yurduna yerleştirildi.

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