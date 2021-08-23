Bolu'da 1 hektarlık orman yangında zarar gördü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 3 saatte söndürülebilen orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Çökeler köyü yaylasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Kıbrıscık, Seben ve Aladağ orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.