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Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinden kaçarken yola attığı 1 kilo 29 gram skunk ile yakalanan M.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinden kaçarken yola attığı 1 kilo 29 gram skunk ile yakalanan M.S. adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile dur ihtarına uymayan otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçtan yola çanta atıldığını gören ekipler, içerisinde 1 kilo 29 gram skunk maddesi olan çantayı alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik kovalamacası sonrasında otomobil TEM Otoyolu Yeniçağa gişelerinde yakalandı. Araç sürücüsü M.S. (27) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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