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Bolu'da 1 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 kilo 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 kilo 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen aracı TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kişi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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