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Bolu'da, 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu’da, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü Adbulkadir T. (44) ve yolcu olarak otomobilde bulunan Şahin G.'nin (39) hareketlerinden şüphelenen ekipler, araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde arama yaptı.


Yapılan aramada aracın arka koltuğuna oluşturulan gizli bölmenin içinde 1 kilogram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adbulkadir T. ve Şahin G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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