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Bolu'da, 10 Kasım töreninde hayat durdu

Bolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 82 ‘inci ölüm yıldönümü için düzenlenen törende saatler 09.

Bolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 82 ‘inci ölüm yıldönümü için düzenlenen törende saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.


Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'inci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.


Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlarla birlikte trafikte olan sürücüler de araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Evlerinde olan vatandaşlar ise pencerelerinin önünden ve balkonlarından saygı duruşuna katıldı.

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