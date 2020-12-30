İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibine kurusıkı tabancalı saldırı

Bolu’da, rahatsızlanan yaşlı bir kadının evine giden 112 Acil Sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra kurusıkı tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, rahatsızlanan yaşlı bir kadının evine giden 112 Acil Sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra kurusıkı tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, hastanın durumuyla ilgili yakınlarından bilgi aldığı sırada, İ.E.E. (32) isimli vatandaş sağlık ekiplerine sözlü saldırıda bulundu. Şahsın saldırgan tavır göstermesi üzerine ekipler, ambulansa binerek polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin polisleri beklediği sırada İ.E.E. isimli yanında bulunan kurusıkı tabanca ile 7 el ateş etti. Olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Karakolu'na giden sağlık ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.



Herhangi bir sağlık çalışanın yara almadan kurtulduğu olayın ardından polis ekipleri İ.E.E.'yi gözaltına aldı. İ.E.E., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Beyaz Kod veren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.