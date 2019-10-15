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Bolu'da 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptıkları operasyonda 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeleriyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptıkları operasyonda 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeleriyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu'nun Taşkeski beldesinde 2 iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda piyasa değeri toplam 120 bin lira olan, 58 bin 800 adet boş makaron, 56 bin 120 adet satışa hazır bandrolsüz dolu makaron, 100 bin 784 gram kıyılmış tütün, 4 bin 288 gram pipo tütünü, 2 bin 550 adat boş sigara paketi, 61 adet sigara doldurma aparatı, 19 adet niteliğine uygun olmayan TAPDK bandrolü, 7 bin 100 gram bandrollü nargile tütünü, 280 adet bandrollü puro, 150 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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