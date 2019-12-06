Bolu'da 121 kilo esrarla yakalanan polis tutuklandı

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda 121 kilo 200 gram esrarla yakalanan polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen şüpheli aracı takibe alan ekipler, otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Sürücüsünün Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yapan polis memuru Bayram Akyüz (32) olduğu öğrenilen araç içerisinde yapılan aramalarda 121 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Akyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.