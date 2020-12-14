İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

Bolu’da, fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsiye oluşan yoğun talep balıkçıları sevindirdi.

Bolu'da, fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsiye oluşan yoğun talep balıkçıları sevindirdi. Hamsi tezgahlarının önünde sıraya giren vatandaşlar balık alabilmek için birbirleriyle yarıştı.


Bolu'da, İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında hamsi fiyatının 15 liraya kadar düşmesi vatandaşların yoğun talebine neden oldu. Balık tezgahlarına hücum eden vatandaşlar tezgahlardaki hamsileri bitmeden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı balık tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçılar ise, boşalan hamsi tezgahını yeniden doldurmak için yoğun çaba gösterdi.


Uzun yıllardır balıkçılık yapan Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 1 haftadır bolluk yaşanıyor. Fiyatlar düştü. 2 boy balık var. 15 lira ve 20 lira. Büyüklüğüne göre fiyat farkı var. İnşallah bolluk devam eder. Bol bol satmak nasip olur” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.