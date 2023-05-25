Bolu'da 17 kilo esrar ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda çuval içinde 17 kilo 500 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramalarda çuval içerisinde 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 yolcu, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.