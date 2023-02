Bolu'da 199 depremzede öğrenci yarın eğitime başlayacak

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kent genelinde güçlendirme çalışması yapılan 33 okuldan 26'sının yarın eğitim öğretime başlayacağını açıkladı. Sarıcı, deprem bölgesinden Bolu'ya gelen 199 öğrencinin de okullara kayıtlarının yapıldığını belirtti.

Bolu'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 33 okulda 2020 yılında güçlendirme çalışmaları başlatılmıştı. 33 okuldan 26'sında çalışmaların tamamlandığı ve eğitime hazır hale getirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, "İlimizde 2020 yılında başlayan güçlendirme çalışmaları artık bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi. Okullarımızın birçoğunu eğitim öğretime kazandırdık. 2020 yılında 20 okulumuzu güçlendirmiştik. 33 okulda güçlendirme faaliyetlerimiz başlamıştı. Pazartesi itibarıyla 26 okulumuzda eğitim öğretim başlamış olacak. Geriye kalan okullarımız da birer ikişer hafta arayla eğitim öğretime başlamış olacaklar. İnşallah bu çalışmalar da devam edecek" dedi.

"Ciddi oranda bir harcama yapıldı"

Okulların güçlendirme çalışmaları için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Sarıcı, "Böyle bir süreçte depremin gündeme gelmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Biz depremsellikle alakalı çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bu konuda bakanlığımızdan kaynak aktarımında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ciddi oranda bir harcama yapıldı" diye konuştu.

"Deprem bölgesinden ilimize gelen öğrencilerimizi okullara yerleştirdik"

Deprem bölgesinden gelen 199 öğrencinin okullara kayıtlarının yapıldığını ifade eden Cemil Sarıcı, "Deprem bölgesinden ilimize gelen öğrencilerimizin okullara yerleştirilmesi noktasında çalışmalar tamamlandı. Geldikçe tüm öğrencilerimizi okullarımıza yerleştireceğiz. Şu an itibarıyla 199 öğrencimizi okullarımıza farklı kademelerde, ana sınıfından son sınıfa kadar özel okul, resmi okul boyutuyla yerleştirdik. Öğrencilerimizin kitap, kırtasiye ve benzeri tüm ihtiyaçları da pazartesi günü okullara gittikleri zaman karşılanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"KYK yurtlarında okul öncesi eğitimler başladı"

KYK yurtlarında deprem bölgesinden gelen minik öğrenciler için de okul öncesi eğitimin başladığına değinen Sarıcı, "Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin konakladığı KYK yurtlarımız var. Bu yurtlarda da okul öncesiyle alakalı ana sınıflarımızı hemen açtık. Şu an itibarıyla öğretmenlerimiz görevlerine başladılar. Rehber öğretmenlerimiz gerekli destekleri verecekler. İhtiyaç halinde bu sayı daha da artacak. Öğrencilerimize her boyutuyla hem akademik olarak hem psikososyal olarak desteklerimiz sürecek. Yine öğretmenevimiz şu an deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırlıyor. Genellikle gelen misafirlerimiz 3-5 gün konaklayıp gidiyorlar. Dolayısıyla yoğun bir sirkülasyon var. Her gün yaklaşık olarak 40'la 60 arası misafirimizi ağırlamış oluyoruz" dedi.