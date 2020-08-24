Bolu'da, 2 bin 300 metrekarelik alana “Ata tohumları” ekildi

Bolu'da, Yüksek Ziraat Mühendisi merhum Şerafettin Erbayram'ın uzun yıllar boyunca topladığı ve bugüne kadar sakladığı “Ata tohumları”, ölmeden önce kurduğu vakıf tarafından oluşturulan 2 bin 300 metrekarelik bahçede toprakla buluşturuldu.

Bolu'da, Yüksek Ziraat Mühendisi ve hayırsever iş insanı merhum Şerafettin Erbayram'ın uzun yıllar boyunca topladığı ve titizlikle sakladığı “Ata tohumları”, ölmeden önce kurduğu vakfın yöneticileri tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Tohumlar, vakıf tarafından Seben ilçesine bağlı Kuzgölcük köyünde Umut Keyf, Orhan Keyf, Turan Keyf ve Ayhan Keyf'in tahsis ettiği toplam 2 bin 300 metrekarelik bahçede düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. M. Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nde Bolu'ya özgü Çivril Ayşe Kadın, barbunya, Göynük Fasulyesi Beyaz, Göynük Fasulyesi Siyah, Turşuluk Oturak Fasulye, Siyah Çizgili Heybe Dolduran, Siyah Boncuk Fasulye, Kara Kabak, Tergöynek Kabak, Kabuksuz Çekirdekli Kabak ekimi yapılacak. Elde edilecek ürünler Bolu'da ekimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tohum olarak dağıtılacak.

“Şerafettin Erbayram'ın bir hayalini gerçekleştirmek büyük mutluluk”

Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nin açılışında bir konuşma yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden birinin tarımsal üretim olduğunu belirterek, “Bugün burada Bolu'muzun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden, ilklerin adamı, vakfımızın kurucu başkanı merhum Şerafettin Erbayram'ın bir hayalini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Şerafettin Erbayram hayatını memleketinin ve ülkesinin kalkınmasına adamış örnek bir şahsiyetti. Gelişmenin temel şartı olarak gördüğü tarımsal kalkınma için merhum Erbayram'ın Bolu'ya yaptığı katkıları anlatmaya saatlerimiz yetmez. Bolu'da modern tarıma geçilmesinde, alternatif ürünlerin yetiştirilmesinde ve çiftçimizin doğru yöntemlerle tarım yapmasında Şerafettin Erbayram'ın emeklerini kimse yadsıyamaz. Sayın Erbayram'ın en büyük hayallerinden biri de tamamen yerli olan ata tohumlarının üretilmesiydi. Genetiği ile oynanmamış, hormonsuz, tamamen yerli olan bu tohumlardan elde edilecek ürünler sağlıklı bir neslin meydana gelmesinde en önemli unsurlardan biriydi O'na göre. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak bugün, kurucu başkanımızın sağlığında büyük emeklerle bulduğu, topladığı ve koruduğu tohumları kurduğumuz bu bahçede toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bahçede üretilecek tohumların tüm Bolu'ya yayılacağını, çiftçimizin kendi topraklarımızda kendimize ait yerli tohumlarla tarım yapacağını ümit ediyoruz. Bu güzel günde Şerafettin Erbayram'ın hayaline bir adım daha yaklaşmanın verdiği mutluluk gerçekten tarifi zor bir duygu. Biliyoruz ki O güzel insan da şu anda burada ve yüzündeki o naif gülümseme ile mutluluğumuza ortak oluyor” dedi.

Konuşmanın ardından İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İzzet Baysal ve Şerafettin Erbayram için yapılan duanın ardından, ata tohumları bahçesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta katılımcılara, Bolu Belediyesi'nin ata buğdayı ızadan yaptırdığı makarna ve yine Bolu Belediyesi'nin ekimini yaptığı Bolu Civril Ayşe Kadın fasulyesi ikram edildi.