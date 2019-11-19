İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, 81 il genelinde yapılan Duman-8 operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 adet içi tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçildi. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.